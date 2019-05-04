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Зидан: изменения в составе будут, но многие игроки останутся

Зидан: изменения в составе будут, но многие игроки останутся
Футбол / Испания

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал возможные изменения в составе команды в летнее трансферное окно.

«Мы не потеряли желания играть в футбол. Это то, что нравится футболистам. Сезон подходит к концу, поэтому игроки должны задумываться уже о следующем сезоне. В нашем составе произойдут изменения, но многие футболисты останутся. Посмотрим в конце сезона, что будет с игроками — теми, кто собирается прийти, и теми, кто намерен уйти», — приводит слова Зидана Onda Cero.

Зидан вернулся в «Реал» 11 марта. Под его руководством «сливочные» сыграли 8 матчей, одержав 4 победы, дважды сыграв вничью и дважды проиграв. В турнирной таблице Примеры команда занимает 3-е место, набрав 65 очков.

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