Ломовицкий получил сотрясение мозга в игре с «Уралом»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий получил сотрясение головного мозга в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

Футболист травмировался после столкновения с хавбеком екатеринбургской команды Андреем Егорычевым. В перерыве на поле вместо 21-летнего хавбека красно-белых вышел Александр Ташаев.

После первого тайма матча «Урала» со «Спартаком» — ничья (0:0). Игра проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

В текущем сезоне на клубном уровне Ломовицкий принял участие в 25 играх, на его счету одна результативная передача.

В 26 турах «Спартак» набрал 40 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России.