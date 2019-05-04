«Арсенал» Т — «Локомотив»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — «Локомотив» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Егор Болховитин. В роли резервного рефери выступит Михаил Вилков.



«Локомотив» набрал 49 очков в 26 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (39) — на 6-м месте.