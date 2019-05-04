Сегодня, 4 мая, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Зенит». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: станет ли «Зенит» чемпионом уже сегодня?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.



«Зенит» набрал 57 очков в 26 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (35) — на 10-м месте. На 2-м месте в таблице располагается московский «Локомотив» (49), который сегодня проведёт выездной матч с тульским «Арсеналом». Тройку лидеров турнира замыкает «Краснодар» (46), который завтра, 5 мая, в гостях встретится с «Ростовом».