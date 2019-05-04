«Леванте» разгромил «Райо Вальекано» в домашнем матче Примеры

В матче 36-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Райо Вальекано». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.



На 14-й минуте счёт открыл полузащитник «Леванте» Хоме Кампанья. В конце первого тайма, на 43-й минуте, защитник Рубен Везу укрепил преимущество хозяев. Автором единственного гола гостей стал хавбек «Райо Вальекано» Альваро Гарсия, забивший на 71-й минуте. Через 11 минут главный арбитр встречи удалил форварда гостей Адриана Эмбарба, после чего команда осталась в меньшинстве. До разгромного счёт довели полузащитники «Леванте» Давид Хасон и Энис Барди.



«Леванте» набрал 40 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» (31) — на 19-м месте.