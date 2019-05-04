ЦСКА проиграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России

В матче 27-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Полузащитник «Динамо» Роман Денисов стал автором единственного гола встречи, который был забит на 94-й минуте матча. «Динамо» набрало 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. ЦСКА (64) — на 1-м месте.



В другом матче тура молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Гол забил нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, отправив мяч в собственные ворота на 5-й минуте.



Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».