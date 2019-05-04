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ЦСКА проиграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России

ЦСКА проиграл «Динамо» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Полузащитник «Динамо» Роман Денисов стал автором единственного гола встречи, который был забит на 94-й минуте матча. «Динамо» набрало 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. ЦСКА (64) — на 1-м месте.

В другом матче тура молодёжного первенства России «Крылья Советов» принимали «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Металлург» в Самаре и завершилась победой гостей со счётом 1:0. Гол забил нападающий «Крыльев Советов» Рамиль Шейдаев, отправив мяч в собственные ворота на 5-й минуте.

Турнирная таблица молодёжного первенства России доступна на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
0 : 1
Динамо-мол.
Москва
0:1 – Денисов – 90+4
Россия - Молодёжное первенство. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 12:00 МСК
Крылья Советов-мол.
Самара
0 : 1
Уфа-мол.
Уфа
0:1 – Шейдаев – 5 (автогол)
Удаления: нет – Емельянов, 22
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