«Борнмут» вырвал победу у «Тоттенхэма», игравшего почти весь 2-й тайм вдевятером

Завершился матч 37-го тура английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходила на стадионе «Виталити — Дин Корт». Итоговый счёт — 1:0.

Почти весь второй тайм «шпоры» отыграли вдевятером. На 43-й минуте матча красную карточку получил форвард лондонцев Сон Хын Мин. А на 48-й минуте был удалён Хуан Маркос Фойт, который появился на поле двумя минутами ранее, заменив Тоби Алдервейрелда. Вырвать победу хозяевам удалось на 90+1-й минуте. Гол на свой счёт записал Натан Аке.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» занимает 3-е место, набрав 71 очко. «Борнмут» (43) — на 13-м месте. В следующем, заключительном туре «шпоры» будут принимать «Эвертон», а команда Эдди Хау отправится в гости к «Кристал Пэлас».