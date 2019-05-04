Кононов: доволен командной игрой «Спартака», которая и принесла результат

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ с «Уралом» (1:0).



«В первую очередь доволен внутренней организацией каждого из игроков, потому что без этого не будет общекомандной организации. Доволен командной игрой, которая, по сути, и принесла результат. Все строго играли на своих позициях.



Думаю, игра была достаточно интересной. „Урал“ атаковал, мы атаковали, были моменты у обеих команд. Мы победили благодаря организации, самоотдаче и очень хорошей игре вратаря.



Напоминает ли себя двухлетней давности Фернандо? Возможно, посмотрим. Он очень хорошо отыграл два матча, забил два гола. Сегодня — очень важный гол. Надеемся, он и дальше будет прогрессировать», — сказал Кононов в эфире телеканала «Матч Премьер».

У «Спартака» всё было грустно. И вдруг Фернандо сотворил чудо Красно-белые обыграли «Урал» на выезде благодаря потрясающему голу бразильского полузащитника.