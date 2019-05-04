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«Селтик» в 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии

«Селтик» в 8-й раз подряд стал чемпионом Шотландии
Футбол / Прочие турниры

«Селтик» досрочно выиграл шотландскую Премьер-лигу.

Разгромив в выездном матче 36-го тура «Абердин» со счётом 3:0, клуб из Глазго набрал 84 очка и стал недосягаемым для главного конкурента — «Рейнджерса». Результативными ударами в матче отметились защитники Микаэль Лустиг и Йозо Шимунович, а также форвард Одсонн Эдуард. Две голевых передачи в игре на свой счёт записал полузащитник Каллум Макгрегор. Ещё один ассист сделал Томас Рогич.

Эта победа стала для «кельтов» 8-й подряд и в сумме 50-й в чемпионате. По количеству выигранных чемпионских титулов «кельты» всё ещё уступают «Рейнджерсу» с его 54 трофеями.

В оставшихся двух турах «Селтику» предстоит сыграть в гостях с «Рейнджерсом» и дома с «Хартсом».

Шотландия - Премьер-лига. 3-й тур
04 мая 2019, суббота. 14:30 МСК
Абердин
Абердин
0 : 3
Селтик
Глазго
0:1 – Лустиг – 40, 0:2 – Шимунович – 53, 0:3 – Эдуард – 88
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