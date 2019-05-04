Кононов: Гулиев ответственен в обороне, ему недостаёт требуемых качеств в атаке

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением об игре некоторых футболистов команды в матче 27-го тура чемпионата России с «Уралом» (1:0).



«Что происходит с Мельгарехо? Не могу сказать, что его игра неэффективна. Неэффективна реализация моментов, потому что в прошлом году он забивал, а в этом пока не удаётся. Но он отдавал голевые передачи в этом году, и у него было достаточно моментов, где он мог забить. На данный момент ему нужно реализовать шансы, воспользоваться своим ударом и дриблингом, а также теми возможностями, которые создаёт ему команда.

Не показалось ли, что не получилась игра у Гулиева? Не показалось. Аяз очень серьёзно относится к профессии. У него такой стиль игры, что он действует очень ответственно в обороне. Может быть, ему недостаёт тех качеств в атаке, которые нам требуются, но то, что он играет в отборе за две позиции, очевидно. Надо работать над атакой, исполнением, чтобы не было брака в передачах.

Гапонов? Если мы не пропустили, а он не сделал ошибок, значит, он сыграл хорошо. Глушенков – будущее «Спартака»? Он вышел по позиции. Не хотел бы говорить о будущем. Будущее – это всегда настоящее. О прошлом, о будущем… Давайте жить настоящим. Не могу сказать, что Глушенков сегодня отыграл так, что это удовлетворяет и его, и меня. Даю ему возможность выходить и получать игровое время, потому что он очень хорошо проводит тренировочный процесс. У каждого игрока есть перспектива. Главное – покажите мне, как вы работаете на тренировках», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата».