К. Навас летом может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Руководству «Манчестер Юнайтед» в предстоящее летнее трансферное окно предложат приобрести голкипера мадридского «Реала» Кейлора Наваса, сообщает The Telegraph.

Боссы «Реала» попросили посредников найти Навасу клуб из Англии, в котором он сможет продолжить карьеру. Ожидается, что «Манчестер Юнайтед» станет приоритетным вариантом, поскольку существует неопределённость с контрактом вратаря Давида де Хеа. Ещё одна причина — интерес «сливочных» к французскому полузащитнику «красных дьяволов» Полю Погба.

Пока неизвестно, насколько «Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах 32-летнего голкипера «Реала».

Кейлор выступал за мадридский клуб с 2014 года. Соглашение игрока со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2020 года.