«Чертаново» обыграло «Спартак-2» в матче ФНЛ

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Спартак-2». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков, отправивший мяч в ворота «Спартака-2» на 62-й минуте.

Беспроигрышная серия «Чертаново» в ФНЛ достигла трёх матчей. Ранее команда Игоря Осинькина одержала одну победу и один раз сыграла вничью. Для «Спартака-2» это поражение стало первым в последних четырёх встречах. В предыдущих турах красно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью.

«Чертаново», набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» (45) — 11-е.

Статистика игроков ФНЛ доступна на «Чемпионате».