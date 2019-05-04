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«Чертаново» обыграло «Спартак-2» в матче ФНЛ

«Чертаново» обыграло «Спартак-2» в матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Чертаново» принимало «Спартак-2». Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков, отправивший мяч в ворота «Спартака-2» на 62-й минуте.

Беспроигрышная серия «Чертаново» в ФНЛ достигла трёх матчей. Ранее команда Игоря Осинькина одержала одну победу и один раз сыграла вничью. Для «Спартака-2» это поражение стало первым в последних четырёх встречах. В предыдущих турах красно-белые одержали две победы и один раз сыграли вничью.

«Чертаново», набрав 54 очка, занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ, «Спартак-2» (45) — 11-е.

Статистика игроков ФНЛ доступна на «Чемпионате».

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:00 МСК
Чертаново
Москва
1 : 0
Спартак-2
Москва
1:0 – Горшков – 62
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