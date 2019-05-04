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Сборная России U17 проиграла Исландии в первом матче ЧЕ-2019

Сборная России U17 проиграла Исландии в первом матче ЧЕ-2019
Футбол / Сборная России

В Дублине на стадионе «Уайтхолл» состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2019 U17 Исландия — Россия. Победу со счётом 3:2 одержали исландцы.

Автором первого мяча стал российский нападающий Андрей Савинов, отправивший мяч в свои ворота на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество Исландии увеличил защитник Йоун Гисласон. До перерыва ещё один мяч в ворота сборной России забил форвард Андри Гудйонсен, реализовав пенальти. Избежать разгрома россиянам помог нападающий Илья Голятов, оформивший дубль во второй половине игры.

Исландия, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы C, Россия (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во втором туре сборная России сыграет с Португалией. Встреча состоится в Дублине на стадионе «УКД Боул» 7 мая и начнётся в 17:00 мск.

U17 ЧЕ-2019. Группа C. 1-й тур
04 мая 2019, суббота. 16:00 МСК
Исландия U17
3 : 2
Россия U17
1:0 – Савинов – 18 (автогол), 2:0 – Гисласон – 28, 3:0 – Гудйонсен – 32 (пен), 3:1 – Голятов – 64, 3:2 – Голятов – 79
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