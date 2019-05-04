Сборная России U17 проиграла Исландии в первом матче ЧЕ-2019

В Дублине на стадионе «Уайтхолл» состоялся матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2019 U17 Исландия — Россия. Победу со счётом 3:2 одержали исландцы.

Автором первого мяча стал российский нападающий Андрей Савинов, отправивший мяч в свои ворота на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество Исландии увеличил защитник Йоун Гисласон. До перерыва ещё один мяч в ворота сборной России забил форвард Андри Гудйонсен, реализовав пенальти. Избежать разгрома россиянам помог нападающий Илья Голятов, оформивший дубль во второй половине игры.

Исландия, набрав 3 очка, возглавляет турнирную таблицу группы C, Россия (0) занимает последнее, четвёртое место.

Во втором туре сборная России сыграет с Португалией. Встреча состоится в Дублине на стадионе «УКД Боул» 7 мая и начнётся в 17:00 мск.