«Зенит» станет чемпионом уже сегодня, если «Локомотив» проиграет «Арсеналу»

Петербургский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня, 4 мая.

Для этого «Зениту» необходима победа тульского «Арсенала» в матче 27-го тура РПЛ с московским «Локомотивом». В случае успеха «канониров» сохранится 9-очковый отрыв «Зенита» от «Локомотива». При этом «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

«Зенит», набрав 58 очков, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (49) — на 2-м месте, проведя на один матч меньше.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится в Туле на стадионе «Арсенал». Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: станет ли «Зенит» чемпионом уже сегодня?