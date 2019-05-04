«Арсенал» — «Локомотив»: Тарасов и Эдер — в старте гостей, Смолов — на скамейке

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и московского «Локомотива» определились с составами на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Арсенал»: Нигматуллин, Альварес, Хагуш, Григалава, Беляев, Ткачёв, Костадинов, Бакаев, Горбатенко, Кангва, Джорджевич.

Запасные: Шамов, Левашов, Володько, Коне, Денисов, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Игнатьев, Рыбусь, Крыховяк, Фарфан, Ан. Миранчук, Баринов, Ал. Миранчук, Тарасов, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Лысов, Идову, Лапшов, Чорлука, Михалик, Кварацхелия, Фернандеш, Коломейцев, Жемалетдинов, Смолов.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» состоится сегодня, 4 мая, в Туле на стадионе «Арсенал» и начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи.