Семак: радует, что «Зенит» сумел переломить ход непростого матча

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:1).



«С одной стороны, мы заработали очко, потому что каждое очко нужно. С другой стороны, конечно, нужно реализовывать моменты. „Зенит“ мог сегодня победить, забей мы в тех хороших моментах, которые у нас были. Чтобы выигрывать, нужно забивать больше соперника.



Сложная игра, и обидно, что пропустили. К сожалению, ошибались больше обычного, особенно в обороне. Одна из таких ошибок привела к пропущенному мячу. Но радует, что сумели переломить ход непростого матча.



До этого потратили очень много сил и эмоций. Когда до цели рукой подать, любой команде сложно переломить себя, убедить себя, что нужно это сделать здесь и сейчас. Поэтому такая игра и такие ошибки — это всё понятно и естественно. Идём дальше», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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