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Рахимов — о ничьей с «Зенитом»: «Ахмат» должен был довести игру до победы

Рахимов — о ничьей с «Зенитом»: «Ахмат» должен был довести игру до победы
Футбол / РПЛ

Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов прокомментировал результат домашнего матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

«Настроение? Жить можно. Конечно, настроение могло быть лучше, но не знаю, почему в последние 10 минут мы стали так играть. До этого 80 минут выглядели очень даже неплохо, моментов-то у нас не было. Затем стали пропускать простые передачи за спину, и здесь возникали опасные моменты.

Если брать в совокупности и учитывать моменты в концовке, результат справедливый. Но, считаю, когда ведёшь в течение 80 минут, показываешь достаточно приличный футбол и имеешь моменты, такие игры нужно доводить до логического завершения. Это индивидуальное мастерство. Когда нужно использовать моменты, мы, к сожалению, не использовали их», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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