Форвард «Фулхэма» Эллиотт стал самым молодым игроком в истории АПЛ

Нападающий «Фулхэма» Харви Эллиотт стал самым молодым игроком в истории английской Премьер-лиги. Об этом сообщает статистический портал Opta Joe в «Твиттере».

Эллиотт вышел на поле на 88-й минуте матча 37-го тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (0:1) в возрасте 16 лет 30 дней. По этому показателю форвард опередил другого игрока «Фулхэма» — Мэттью Бриггса, который сыграл в АПЛ в возрасте 16 лет 68 дней в мае 2007 года.

Эллиотт является воспитанником «Фулхэма». В нынешнем сезоне принял участие в одном матче Кубка английской лиги, проведя на поле 9 минут.

Напомним, «Фулхэм» уже вылетел из Премьер-лиги и в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе. В 38-м туре «дачники» 12 мая дома сыграют с «Ньюкасл Юнайтед».