«Тамбов» на своём поле в большинстве не сумел обыграть «Факел»

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Тамбов» принимал воронежский «Факел». Встреча прошла в Тамбове на стадионе «Спартак» и завершилась со счётом 0:0.

С 41-й минуты «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Вадима Чёрного.

Беспроигрышная серия «Тамбова» в ФНЛ достигла четырёх матчей. Ранее команда Александра Григоряна дважды сыграла вничью и одержала одну победу. Для «Факела» эта ничья стала третьей подряд.

«Тамбов», набрав 67 очков, занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, «Факел» (39) — 16-е.

В 36-м туре воронежская команда на своём поле 11 мая сыграет с «Чертаново», а «Тамбов» на следующий день в гостях встретится с «Химками».

Посмотреть статистику игроков ФНЛ можно на «Чемпионате».