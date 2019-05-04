«Арсенал» — «Локомотив»: Тарасов и Фарфан покинули поле из-за травм

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов из-за травмы не смог доиграть выездной матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом». 32-летний футболист был заменён на 32-й минуте. Вместо него на поле вышел защитник Ведран Чорлука.

В концовке первой половины тренерский штаб «железнодорожников» был вынужден сделать ещё одну замену — повреждение получил хавбек Джефферсон Фарфан. Вместо 34-летнего перуанца на поле вышел полузащитник Хвича Кварацхелия.

Матч «Арсенал» — «Локомотив» сейчас проходит в Туле на стадионе «Арсенал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. К 60-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (39) — на шестом. В случае победы «оружейников» в матче с «железнодорожниками» «Зенит» станет чемпионом.