Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом Российской Премьер-Лиги.



Об этом стало известно после поражения московского «Локомотива» в матче 27-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:2). Благодаря успеху «канониров» сохранился 9-очковый отрыв «Зенита» от «Локомотива». При этом «железнодорожники» не смогут обойти петербуржцев по количеству побед.

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз в своей истории. Ранее петербуржцы завоевывали золотые медали в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.