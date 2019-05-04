«Арсенал» — «Локомотив»: Джорджевич увеличил преимущество хозяев

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич стал автором второго гола в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». 24-летний форвард отличился на 59-й минуте.

Игра «Арсенал» — «Локомотив» проходит в Туле на стадионе «Арсенал». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию и платную прямую видеотрансляцию встречи. К 65-й минуте счёт 2:0 в пользу хозяев.

«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (39) — на шестом. В случае победы «оружейников» в матче с «железнодорожниками» «Зенит» станет чемпионом.

В 28-м туре «Локомотив» на своём поле сыграет с казанским «Рубином», а «Арсенал» на выезде встретится с махачкалинским «Анжи». Оба матча состоятся 10 мая.