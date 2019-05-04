Семак выиграл чемпионат России в шестой раз и в первый — как тренер

Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

Для главного тренера «Зенита» Сергея Семака чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника. Напомним, 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.

Благодаря победе тульского «Арсенала» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:0) «Зенит» стал недосягаемым для «железнодорожников». Отрыв между клубами составляет девять очков, но петербуржцы недосягаемы для москвичей по количеству побед.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.