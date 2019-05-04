«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на чемпионство

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев, отличившийся на 24-й минуте. В начале второго тайма преимущество «оружейников» увеличил нападающий Лука Джорджевич.

Поражение «железнодорожников» гарантировало «Зениту» первое место по итогам нынешнего сезона чемпионата России. Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым в истории.

«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Арсенал» (42) — шестое.

Посмотреть календарь матчей российского первенства можно на «Чемпионате».