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«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на чемпионство

«Локомотив» проиграл «Арсеналу» и лишился шансов на чемпионство
Футбол / РПЛ

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал московский «Локомотив». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Зелимхан Бакаев, отличившийся на 24-й минуте. В начале второго тайма преимущество «оружейников» увеличил нападающий Лука Джорджевич.

Поражение «железнодорожников» гарантировало «Зениту» первое место по итогам нынешнего сезона чемпионата России. Для клуба из Санкт-Петербурга этот титул стал пятым в истории.

«Локомотив», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Арсенал» (42) — шестое.

Посмотреть календарь матчей российского первенства можно на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 27-й тур
04 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 – Бакаев – 24, 2:0 – Джорджевич – 59
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