«Зенит» стал чемпионом России в 5-й раз, больше побед только у «Спартака» и ЦСКА

Поражение московского «Локомотива» со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» гарантировало «Зениту» чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Больше побед только у московских «Спартака» и ЦСКА. Красно-белые становились чемпионами 10 раз (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2017), «армейцы» — шесть (2003, 2005, 2006, 2013, 2014, 2016).

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).