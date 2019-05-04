«Зенит» впервые выиграл чемпионат России под руководством российского тренера

Поражение московского «Локомотива» со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» гарантировало «Зениту» чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

Для клуба из Санкт-Петербурга эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Во всех предыдущих случаях «Зенит» становился чемпионом российского первенства под руководством иностранных специалистов. Победа в этом сезоне стала первой, которую команда одержала с российским наставником.

Победы «Зенита» в чемпионате России

1. 2007 — Дик Адвокат (Нидерланды)

2. 2010 — Лучано Спаллетти (Италия)

3. 2012 — Лучано Спаллетти (Италия)

4. 2015 — Андре Виллаш-Боаш (Португалия)

5. 2019 — Сергей Семак (Россия)