Поражение московского «Локомотива» со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» гарантировало «Зениту» чемпионский титул по итогам нынешнего сезона.

«Зенит» встретил чемпионство в самолёте. Сейчас команда возвращается из Грозного, где провела выездной матч с местным «Ахматом» (1:1). Команду могут встретить все желающие в Санкт-Петербурге в 23:00 в Пулково-2.

В честь победы сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге зажгли ростральные колонны. Стадион «Зенита» скоро будет подсвечен золотым цветом, а башня «Лахта-центр» уже окрасилась в цвета клуба.

Для «Зенита» эта победа в чемпионате России стала пятой в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.