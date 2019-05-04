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Ракицкий завоевал 20-й трофей в карьере, Жирков — 17-й, Маркизио — 16-й

Ракицкий завоевал 20-й трофей в карьере, Жирков — 17-й, Маркизио — 16-й
Футбол / РПЛ

Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

Для защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого этот трофей стал 20-м в карьере. Ранее 29-летний украинец семь раз становился чемпионом Украины, а также по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Украины.

Полузащитник Юрий Жирков завоевал свой 17-й трофей в карьере. Ранее 35-летний футболист дважды становился чемпионом России, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, одни раз становился чемпионом Англии, по одному раза выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. Кроме того, он становился обладателем Кубка УЕФА.

Для итальянского полузащитника Клаудио Маркизио трофей стал 16-м в карьере. Ранее 33-летний хавбек семь раз становился чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок Италии и трижды — Суперкубок.

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