И. Денисов более недели не появляется на тренировках «Локомотива»

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Локомотива» Игорь Денисов уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды.



34-летний футболист в последний раз выходил на поле 3 апреля, когда его команда играла с «Ростовом» (2:2), а затем он два матча подряд провёл на скамейке запасных. Опытный хавбек был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии главному тренеру команды Юрию Сёмину.



Некоторое время Денисов болел ангиной, однако и после выздоровления он не появляется на занятиях «Локомотива». Ожидается, что в ближайшее время Игорь встретится с Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное расставание. Хотя генеральный директор «железнодорожников» говорит, что пока не в курсе подобных планов.



Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.

Сёмин: Денисов играл три дня назад, должна быть ротация