Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Уфа». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

И. Денисов более недели не появляется на тренировках «Локомотива»

И. Денисов более недели не появляется на тренировках «Локомотива»
Футбол / РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», капитан «Локомотива» Игорь Денисов уже около 10 дней не приезжает на тренировки команды.

34-летний футболист в последний раз выходил на поле 3 апреля, когда его команда играла с «Ростовом» (2:2), а затем он два матча подряд провёл на скамейке запасных. Опытный хавбек был недоволен отсутствием игровой практики и высказал претензии главному тренеру команды Юрию Сёмину.

Некоторое время Денисов болел ангиной, однако и после выздоровления он не появляется на занятиях «Локомотива». Ожидается, что в ближайшее время Игорь встретится с Василием Кикнадзе и стороны обсудят возможное расставание. Хотя генеральный директор «железнодорожников» говорит, что пока не в курсе подобных планов.

Денисов выступает за «Локомотив» с 2016 года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей в РПЛ, отметившись одной голевой передачей.

Сёмин: Денисов играл три дня назад, должна быть ротация
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент