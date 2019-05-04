Сёмин отказался говорить о И. Денисове после поражения в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин не захотел говорить о полузащитнике команды Игоре Денисове после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Денисов? Вопрос не имеет никакого отношения к сегодняшнему матчу, давайте поговорим о матче. Когда соберём пресс-конференцию между матчами, тогда на все вопросы и будем отвечать», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

В чемпионате России Денисов последний раз выходил на поле в выездном матче 21-го тура с московским «Динамо», который состоялся 30 марта. 3 апреля полузащитник принял участие в домашней игре 1/2 финала Кубка России с «Ростовом» (2:2).

«Железнодорожники», набрав 49 очков, занимает второе место в турнирной таблице российского первенства, «оружейники» (42) — шестое.