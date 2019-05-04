«Зенит» опубликовал список 20 чемпионов-дебютантов, среди них — Кокорин

Санкт-Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России.

20 футболистов «Зенита» впервые в своей карьере завоевали золотые медали Российской Премьер-Лиги.

В их число вошли Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Эльмир Набиуллин, Эмануэль Маммана, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артем Дзюба и Александр Кокорин.

В пятый раз чемпионом России стал Александр Анюков, в третий — Юрий Жирков и Кристиан Нобоа. По два раза чемпионский титул завоевывали Игорь Смольников, Олег Шатов, Луиш Нету и Михаил Кержаков.