Черевченко — о матче с «Локо»: обычная игра, спокойно готовились к ней

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом».

«Рад победе, рад за ребят. Они отдали все силы, хоть и были проблемы с составом. Решили не выпускать игроков с травмами? Зачем усугублять, если впереди было три игры? Можно было бы их выпустить, а потом до конца сезона пришлось бы лечить.

Игра с «Локомотив» особенная? Нормальная, обычная игра, спокойно готовились к ней. По Володько эмоции положительные, он на сборах работал 24 часа в сутки, стремится попасть в основной состав. Не зря мы его брали в «Арсенал», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.