Фурсенко: чемпионство «Зенита» — это счастье. Мужики — молодцы, Семак — герой

Бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко поздравил петербургский клуб с завоеванием титула чемпиона России.

«За матчем «Локомотива», конечно, следил. Чемпионство — это счастье. Огромное счастье! Счастье от выполненного дела. Мужики — молодцы, Семак — герой. Спасибо всем, кто участвовал в этом», — приводит слова Фурсенко Sport24.

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона. Для него чемпионский титул стал шестым в карьере и первым — в качестве наставника.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). «Локомотив» выигрывал чемпионский титул трижды. Чемпионами страны становились также «Рубин» (2) и «Спартак-Алания» (1).