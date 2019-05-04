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«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»

«Боруссия» Д упустила победу в матче с «Вердером»
Футбол / Германия

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Вердер» сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Бремене на стадионе «Везерштадион». Обслуживал матч арбитр Марко Фриц.

Счёт был открыт на 6-й минуте. Автором гола стал Кристиан Пулишич с паса Томаса Делейни. В концовке первого тайма преимущество дортмундского клуба увеличил Пако Алькасер. На 70-й минуте разрыв в счёте сократил Кевин Мёвальд с передачи Милота Рашицы. На 75-й минуте «Вердер» от поражения спас Клаудио Писарро. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Людвиг Аугустинсон.

«Боруссия», набрав 70 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание клуба от лидирующей «Баварии» составляет 4 очка. «Вердер» (47) — на 9-м месте.

Германия - Бундеслига. 32-й тур
04 мая 2019, суббота. 19:30 МСК
Вердер
Бремен
2 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 – Пулишич – 6, 0:2 – Алькасер – 41, 1:2 – Мёвальд – 70, 2:2 – Писарро – 75
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