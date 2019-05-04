Семак первым в истории стал чемпионом России как футболист и тренер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.

Ранее Семак пять раз становился чемпионом, будучи игроком. По два раза он выиграл золотые медали в составе «Рубина» и «Зенита» и однажды — с ЦСКА.

Напомним, 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона.

Ранее «Зенит» становился чемпионом России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По этому показателю клуб из Санкт-Петербурга уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

В Российской Премьер-Лиге чемпионом стал четвёртый клуб за последние четыре года. Напомним, в сезоне-2015/16 золотые медали завоевал ЦСКА. Через год чемпионом стал «Спартак», а в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «Локомотив».