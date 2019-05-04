Джорджевич: мне уже позвонили из «Зенита», сказали спасибо за чемпионство

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич, права на которого принадлежат «Зениту», дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». 24-летний форвард стал автором второго гола, отличившись на 59-й минуте.

«Сижу ужинаю, а мне звонят из «Зенита». Поздравили с победой. Сказали: «Мы чемпионы! Ты — топ!». За чемпионство поблагодарили. Кто звонил? Малафеев. Пока только он.

Не знаю, обойдём ли мы в итоге «Спартак». Дай Бог, чтобы «Арсенал» попал в Лигу Европы.

Останусь ли я в Туле? Об этом пока слишком рано говорить. Смотрим последние три-четыре игры, а там будет видно. Конкретных вариантов пока нет, с Семаком ещё не общались», — сказал Джорджевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.