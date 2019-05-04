Дзюба: этот день наконец-то настал! Всех — с чемпионством!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона России.

«Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех — с чемпионством!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Напомним, Дзюба впервые в карьере стал чемпионом России.

30-летний Дзюба перешёл в «Зенит» летом 2015 года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе петербургского клуба форвард становился обладателем Кубка России и дважды завоевывал Суперкубок, дважды становился бронзовым призёром чемпионата России. Со «Спартаком» Дзюба трижды завоевывал серебряные медали. Кроме того, он выигрывал Кубок России в составе «Ростова».

«Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).