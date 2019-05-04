Мостовой: ключ к успеху «Зенита» — футболисты и финансовые возможности клуба

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Главный ключ к успеху «Зенита» — футболисты и финансовые возможности клуба. Во-первых, у клуба игроков на два состава, в зимнее окно были приобретены ключевые футболисты.

Тренер? А что тренер? Когда есть такой состав, ты работаешь и ждёшь, когда ребята что-то выиграют. Тренер — одна из составляющих. В чемпионстве нет ничего удивительного, потому что ещё перед сезоном мы на это все закладывались», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).