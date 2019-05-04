Почему «Зенит» — чемпион?

Петербургский «Зенит» в пятый раз в своей истории стал чемпионом России. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно оформил чемпионство в 27-м туре РПЛ.

По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10). Ранее «Зенит» становился чемпионом в в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Кроме того, «Зенит» становился чемпионом СССР в 1984 году.

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак, который возглавил клуб перед началом нынешнего сезона. 43-летний специалист стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: почему «Зенит» завоевал золотые медали Российской Премьер-Лиги?

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