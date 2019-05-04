Прядкин: Семак постепенно становится матёрым тренером-волком

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал чемпионство «Зенита».

«Поздравляю всё руководство и игроков команды. Думаю, что борьба была трудной и «Зениту» пришлось непросто. Где-то конкуренты потеряли очки, где-то у «Зенита» были спады. Поэтому поздравляю ребят с завоеванием чемпионства.

Тренерский талант Семака замечали ещё по тому, как он работал в «Уфе». Вы наверняка читали, что он был одним из кандидатов в национальную сборную. Думаю, что сейчас трудно о чём-то говорить, но заслуга в том, что они стали чемпионом, огромная у Семака. Постепенно он становится матерым тренером-волком. Поэтому пожелаем ему удачи и не останавливаться на достигнутом.

Что касается вклада руководства, то тут больше надо отметить Сергея Александровича Фурсенко. Александр Иванович Медведев пришёл позже. При этом я бы не стал делить победу «Зенита», каждый руководитель внёс свой вклад. Прежде всего это Алексей Борисович Миллер. Они все сделали большое дело для победы «Зенита», — приводит слова Прядкина сайт телеканала «360».