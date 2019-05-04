Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил петербургский клуб с завоеванием титула чемпиона России.

«Зенит» — чемпион! Молодец!» — написал португалец в своём «инстаграме» на русском языке.

41-летний Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Под его руководством клуб стал чемпионом России в 2015 году. Тогда его помощником был нынешний главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории.



Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).