РФС поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Российский футбольный союз поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

«Российский футбольный союз поздравляет руководителей, тренеров, игроков, всех сотрудников „Зенита“ и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19! Желаем питерскому клубу дальнейших успехов как на внутренней, так и на международной арене!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории.



Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).