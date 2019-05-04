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РФС поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

РФС поздравил «Зенит» с чемпионским титулом
Футбол / РПЛ

Российский футбольный союз поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпиона России.

«Российский футбольный союз поздравляет руководителей, тренеров, игроков, всех сотрудников „Зенита“ и многочисленных болельщиков команды с завоеванием золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19! Желаем питерскому клубу дальнейших успехов как на внутренней, так и на международной арене!» — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России в 27-м туре. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиге в пятый раз в своей истории.

Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
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