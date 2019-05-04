Болельщики «Зенита» готовятся встретить команду в аэропорту

Большая группа фанатов «Зенита» прибыла в аэропорт Санкт-Петербурга, чтобы встретить команду, которая досрочно стала чемпионом России.

Напомним, «Зенит» возвращается из Грозного, где в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в пятый раз в своей истории.



Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По числу чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

К чемпионскому титулу «Зенит» привёл главный тренер Сергей Семак. 43-летний специалист возглавил петербургский клуб перед началом нынешнего сезона. Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.