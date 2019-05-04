Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, прокомментировал завоевание сыном титула чемпиона России.

«Естественно, испытываю радость. Поздравляю болельщиков «Зенита» и весь российский чемпионат. Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.

Всё ли всем доказал Артём этой медалью? В этой жизни мы никогда не можем доказать всё. Артём доказывал на протяжении жизни, просто не все видели его качества. При тренерах, которые в него верили, он расцветал и показывал лучшую игру. Были и тренеры, не считавшиеся с ним и думавшие, что он лентяй, провокатор, грубиян и человек, который разлагает коллектив. Но это всё глупости от недалёкого ума. Чемпионат мира показал, что Артём знает, как себя вести, когда к нему относятся с пониманием и уважением. Именно поэтому для меня неудивительно чемпионство. Я знал, что он сможет, и ждал этого момента, как и он. Тренер поверил в Артёма, и тот его поддержал. Да и команда сплотилась», — сказал Сергей Дзюба в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниилу Бороздину.