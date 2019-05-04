Черчесов: «Зенит» заслуженно стал чемпионом, рад за Семака

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу «Зенита» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» стабильно провёл матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом. Я рад за Семака, который уже в первый сезон работы с командой выиграл чемпионат.

Безусловно, команда стала сильнее после того, как её пополнили три высококлассных игрока. Поздравляю команду со значимой победой и ждём сборников для подготовки к ответственным отборочным матчам Евро-2020», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство страны в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. Больше побед только у московских «Спартака» (10) и ЦСКА (6).