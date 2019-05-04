«Интер» на выезде не сумел обыграть «Удинезе»

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Удинезе» принимал миланский «Интер». Встреча прошла в Удине на стадионе «Дачия Арена» и завершилась со счётом 0:0.

Для «Интера» эта ничья стала уже третьей подряд в чемпионате Италии. Ранее команда Лучано Спаллетти на своём поле поделила очки с римской «Ромой» (1:1) и туринским «Ювентусом» (1:1). Серия «Удинезе» без побед достигла пяти матчей. В предыдущих турах подопечные Игора Тудора потерпели три поражения и один раз сыграли вничью.

Миланский клуб, набрав 63 очка, занимает третье место в турнирной таблице Серии А, команда из Удине (34) — 17-е.

В 36-м туре «Удинезе» на выезде 12 мая сыграет с «Фрозиноне», а «Интер» на следующий день дома встретится с «Кьево» из Вероны.