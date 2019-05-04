«Сельта» обыграла «Барселону» в матче Примеры

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Сельта» обыграла «Барселону» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Виго на стадионе «Балаидос». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес.

Счёт был открыт на 67-й минуте. Автором гола стала Максимилиано Гомес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Ряд Будебуз. На 88-й минуте второй гол забил Яго Аспас, который реализовал пенальти.

Напомним, в этом матче не принимала участия целая группа основных игроков «Барселоны».

«Сельта», набрав 40 очков, поднялась на 14-е место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Барселона» (83) занимает первое место в Примере. Каталонский клуб уже обеспечил себе чемпионский титул.

В следующем туре «Барселона» на своём поле сыграет с «Хетафе». «Сельте» предстоит гостевая игра с «Атлетиком». Оба матча состоятся 12 мая.