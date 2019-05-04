Дзюба: я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона России.

«Уже более-менее успокоился. До конца ещё не осознал, что стал чемпионом, но хочу всех поблагодарить за эсэмэски. Всю свою футбольную карьеру я к этому шёл и безумно рад, что сейчас это произошло. Спасибо огромное за веру, за поддержку в трудные минуты. Первое чемпионство, все парни — красавцы. Поздравляю «Зенит» и весь город, всех моих родных и близких, семью и друзей, всех, кто был рядом со мной всё это время. Всех — с чемпионством! Я безумно счастлив и горжусь. Мы чемпионы, мы настоящие львы», — сказал Дзюба в видеообращении, размещённом в его «инстаграме».

Напомним, 30-летний Дзюба впервые в своей карьере стал чемпионом России.