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«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и возглавил таблицу АПЛ

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и возглавил таблицу АПЛ
Футбол / Англия

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 13-й минуте. В середине первой половины хавбек «Ньюкасла» Кристиан Атсу сравнял счёт. До перерыва гости снова вышли вперёд — гол забил полузащитник Мохамед Салах. В начале второго тайма мяч в ворота мерсисайдцев отправил нападающий Саломон Рондон. На 86-й минуте форвард Дивок Ориги принёс «Ливерпулю» победу.

Положение команд в таблице чемпионата Англии

1. «Ливерпуль» — 94 очка.
2. «Манчестер Сити» — 92 (одна игра в запасе)…
14. «Ньюкасл» — 42.

«Манчестер Сити» проведёт матч 37-го тура 6 мая. Соперником «горожан» будет «Лестер Сити». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 мск.

Англия - Премьер-лига. 37-й тур
04 мая 2019, суббота. 21:45 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
2 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 – ван Дейк – 13, 1:1 – Атсу – 20, 1:2 – Салах – 28, 2:2 – Рондон – 54, 2:3 – Ориги – 86
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