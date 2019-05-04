«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» и возглавил таблицу АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла в Ньюкасле на стадионе «Сент-Джеймс Парк» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, отличившийся на 13-й минуте. В середине первой половины хавбек «Ньюкасла» Кристиан Атсу сравнял счёт. До перерыва гости снова вышли вперёд — гол забил полузащитник Мохамед Салах. В начале второго тайма мяч в ворота мерсисайдцев отправил нападающий Саломон Рондон. На 86-й минуте форвард Дивок Ориги принёс «Ливерпулю» победу.

Положение команд в таблице чемпионата Англии

1. «Ливерпуль» — 94 очка.

2. «Манчестер Сити» — 92 (одна игра в запасе)…

14. «Ньюкасл» — 42.

«Манчестер Сити» проведёт матч 37-го тура 6 мая. Соперником «горожан» будет «Лестер Сити». Встреча состоится в Манчестере на стадионе «Этихад», начало — в 22:00 мск.