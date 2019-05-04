Веденеев — о чемпионстве «Зенита»: при чём здесь Семак? Лучшими были футболисты

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал завоевание петербургским клубом титула чемпиона России.

«Доказал ли Семак свою состоятельность как тренер? А при чём здесь Семак? Футболисты были лучшими. Чемпионат — это длинный путь, который начинается в августе, а заканчивается в мае, он состоит из отдельных эпизодов. Игра разбивается на куски. Игроки прошли этот путь, на каком-то этапе теряли очки, на каком-то — набирали. На данный момент «Зенит» оказался лучшим по игре и по очкам.



В первой половине чемпионата у команды были проблемы с составом, «Зенит» на какое-то время утратил преимущество в таблице, всего одно очко отделяло от конкурента. Зимой же они добавили трёх игроков, и в этот момент состав стал очень сильным. Новички быстро вписались в игру, сделали её надёжной. А параллельно с этим соперники стали дружно терять очки. Практически никто из соперников не усилился, а кто-то даже ослаб. У ЦСКА и «Краснодара» параллельно шли еврокубковые матчи. Они истощили свои силы.



Единственная команда, которая под конец могла составить конкуренцию, — «Локомотив». Но сегодняшняя игра показала, что у них тоже силы на исходе, состав команды не готов бороться за высокие места», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.